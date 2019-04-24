SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk yaşamını yitirdi
Bucaspor’un kadrosu dağılıyor
Spor Toto 3. Lig

Bucaspor’un kadrosu dağılıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Gölcükspor ile 1-1 berabere kalıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da kadro dağılma aşamasına geldi. 

24 Nisan 2019 11:55

Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde alacaklı olan futbolcular kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname göndermeye başladı. İlk olarak Gölcükspor maçından önce İsa Güler, TFF’nin yolunu tuttu. Genç golcü takımdan ayrılacağını belirtip maça dahi çıkmadı. Bucaspor’da İsa’nın yanı sıra sözleşmesi süren diğer genç futbolcuların da TFF’ye gitmeye başladığı öğrenildi.

İzmir ekibinde mukaveleleri mayıs sonunda bitecek Erhan Kurt, Fatih Kaan, Hasan Gündem, İbrahim Şirin, Mert Özyiğit, Muhammed Akyıldız, Osman Işıklı, Ömer Kanberoğlu, Ömer Yanık, Volkan Kılıç ve Yıldıray Koçal normal sezon biter bitmez İzmir’den ayrılacak. Maddi ve idari olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Bucaspor’da ihtarname çeken futbolcular alacaklarını tahsil edemezlerse 1 ay içinde serbest kalacak. Kadronun dağılma tehlikesi yaşadığı Bucaspor’da yönetimin ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

24 Nisan 2019 Manisa BŞB`de yeni teknik direktör Taner Taşkın TFF 2.Lig Kırmızı Grup`ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor`da Mustafa Çapanoğlu`nun görevden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Taner Taşkın getirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:55 | 24 Nisan 2019
alt ligler bucaspor TFF 3. Lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR