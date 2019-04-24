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Beşiktaş’ta son gün 2 Mayıs
Beşiktaş

Beşiktaş’ta son gün 2 Mayıs

Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını koymak isteyen isimler 2 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Seçim ise 5 Mayıs'ta çoğunluk sağlanmazsa 12 Mayıs'ta yapılacak.

24 Nisan 2019 19:46

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa veya kurullara aday olmak isteyenlerin 2 Mayıs’ta mesai bitimine kadar dilekçelerini vermesi gerektiği bildirildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, “Olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılacak olan; yönetim kurulu başkanlığı, denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurulları seçimlerinde aday olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip kongre üyelerimizin adaylık dilekçelerini 2 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir” denildi.

Siyah-beyazlı kulüpte olağan seçimli genel kurul toplantısı, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. O gün çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimli genel kurul, 12 Mayıs’ta toplanacak.

Son güncelleme 19:46 | 24 Nisan 2019
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
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