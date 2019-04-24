Barcelona’da şampiyonluğa 1 adım kaldı!

İspanya La Liga’nın 34. haftasında Deportivo Alaves ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Mendizorrotza’da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-0’lık skorla kazandı.

Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Carles Alena ve 60. dakikada penaltıdan Luis Suarez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 80’e yükseltti ve ikinci Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 12’ye çıkardı. Alaves ise 46 puanda kaldı.

Barcelona, 3 puan alması ya da Atletico Madrid’in 3 puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Barcelona, gelecek hafta Camp Nou’da Levante’yi ağırlayacak. Alaves ise Athletic Bilbao’nun konuğu olacak.