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Altınordu’dan Portekiz devine ziyaret
TFF 1.Lig

Altınordu’dan Portekiz devine ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldi.

24 Nisan 2019 14:18

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge’nin Portekiz’de Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ile bir araya geldiği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, dış ilişkiler yönetmeni Aydın Güvenir, idari direktör Halit Eroğlu ve dış etkinlikler yönetmeni Murat Korkmaz’dan oluşan heyetin Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves ve yetkililere bir sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alves, Benfica’nın her kulüple birebir temas kurmadığını ancak iki yıldır katıldıkları Uluslararası İzmir Kupası’ndaki başarılı organizasyon sayesinde Altınordu’yu tanıdıklarını kaydetti.

Bu ziyaretin de kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Alves, “Yılda yaklaşık 400 turnuva daveti alıyor ve sadece 30-35 tanesine katılıyoruz. Avrupa’nın en önemli ve en büyük turnuvası konumuna yükselen İzmir Cup, artık turnuva planımızda ilk sırayı alıyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:18 | 24 Nisan 2019
altınordu BENFİCA portekiz
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