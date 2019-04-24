Almanya Kupası’nda ilk finalist Leipzig

Leipzig, Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Volkspark Stadı’nda İkinci Lig takımlarından Hamburg’a konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig 12. dakikada Yussuf Poulsen’in golüyle 1-0 öne geçti. Hamburg bu gole 24. dakikada Bakery Jatta ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Vasilije Janjicic'in topu kendi kalesine göndermesiyle 2-1 öne geçen Leipzig, 72. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle tur atlayan Leipzig, Almanya Kupası'nda ilk kez finale adına yazdırdı. Diğer finalist, Werder Bremen-Bayern Münih arasında yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Kupada final karşılaşması 25 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.