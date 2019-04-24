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Almanya Kupası’nda ilk finalist Leipzig
Almanya Bundesliga

Almanya Kupası’nda ilk finalist Leipzig

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 3-1 yenerek Almanya Kupası'nda finale yükseldi.

24 Nisan 2019 00:03

Leipzig, Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Volkspark Stadı’nda İkinci Lig takımlarından Hamburg’a konuk oldu.  Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig 12. dakikada Yussuf Poulsen’in golüyle 1-0 öne geçti. Hamburg bu gole 24. dakikada Bakery Jatta ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Vasilije Janjicic'in topu kendi kalesine göndermesiyle 2-1 öne geçen Leipzig, 72. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle tur atlayan Leipzig, Almanya Kupası'nda ilk kez finale adına yazdırdı. Diğer finalist, Werder Bremen-Bayern Münih arasında yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Kupada final karşılaşması 25 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 00:03 | 24 Nisan 2019
Bundesliga leipzig
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