Maç Sonucu | Akhisarspor Ümraniyespor 1-0

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Galibiyet golünü 36. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

İlk maçta da rakibini aynı skorla mağlup eden Akhisarspor üst üste 2 yıldır Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Manisa temsilcisi geçen sezon kupa finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

AKHİSARSPOR VE ÜMRANİYESPOR’UN FİNAL YOLU

Akhisarspor finale uzandığı turlarda; Karagümrük, Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümreniyespor’u eledi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’un yarı finale yolu ise daha zordu. İstanbul ekibi; Erzin Belediyesi, 1461 Trabzon, Fenerbahçe ve Trabzonspor’u eleyerek son 4 takım arasına kalmıştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Yarı finalin diğer ayağında ise Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak mücadele Malatya’da oynanacak. TT Arena’daki ilk maç 0-0 sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru (Dk. 90 Eray Ataseven), Bilal Kısa (Dk. 62 Serginho), Regattin, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 76 Bokila)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş (Dk. 76 Madinda), Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 46 Vasilogiannis)

Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor), Dk. 53 Bilal Kısa (Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa’ya aktardı. Barbosa’nın şutunda, top az farkla auta gitti.

28. dakikada Akhisarspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa’nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi.

36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa’nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi’ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi’nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada Akhisarspor’da ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Regattin’in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Ümraniyespor, beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Leandrinho’nun attığı şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İstanbul’daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonun ilk finalisti oldu.