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İtalya Serie A

Ajax, Van de Beek’in değerini belirledi! 60 milyon euro…

Hollanda devi Ajax, İtalyan ekibi AC Milan'ın transfer etmek istediği 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Donny van de Beek için 60 milyon euro talep etti.

24 Nisan 2019 09:03

AC Milan’ın, yıldız orta saha oyuncusu Donny van de Beek için Ajax ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberde; Milan’ın Ajax’tan 22 yaşındaki Hollandalı yıldızı istediği ancak Ajax’ın yüksek bir bonservis bedeli istediği ifade edildi. Milan’ın istenilen 60 milyon euro’yu indirmeye çalıştığı ancak Hollanda devinin bu fiyattan aşağı inmediği kaydedildi.

Milan’ın UEFA ile Finansal Fair Play yüzünden yaşadığı sorunlar nedeniyle bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödeyemeyeceği ancak fiyatın düşmesi halinde transferin gerçekleşebileceği bilgisi verildi.

Ajax altyapısından yetişen Donny van de Beek, bu sezon takımının tüm resmi maçlarında forma giydi. 22 yaşındaki genç yıldız, 51 resmi maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.

Son güncelleme 11:05 | 24 Nisan 2019
AC Milan ajax Donny van de Beek hollanda italya transfer
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