Ajax, Van de Beek’in değerini belirledi! 60 milyon euro…

AC Milan’ın, yıldız orta saha oyuncusu Donny van de Beek için Ajax ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberde; Milan’ın Ajax’tan 22 yaşındaki Hollandalı yıldızı istediği ancak Ajax’ın yüksek bir bonservis bedeli istediği ifade edildi. Milan’ın istenilen 60 milyon euro’yu indirmeye çalıştığı ancak Hollanda devinin bu fiyattan aşağı inmediği kaydedildi.

Milan’ın UEFA ile Finansal Fair Play yüzünden yaşadığı sorunlar nedeniyle bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödeyemeyeceği ancak fiyatın düşmesi halinde transferin gerçekleşebileceği bilgisi verildi.

Ajax altyapısından yetişen Donny van de Beek, bu sezon takımının tüm resmi maçlarında forma giydi. 22 yaşındaki genç yıldız, 51 resmi maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.