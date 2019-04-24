Abdurrahim Albayrak: ‘Allah’ın izniyle şampiyon olacağız’

Lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3’e inen ve kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan sarı-kırmızılılar kenetlendi. Sabah yapılan antrenman sonrası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından ‘Yılın Sporcusu’ seçilen Feghouli’nin ödülünü alması ve takım arkadaşlarının hep birlikte “Sofiane Sofiane” diye tempo tutması, bu arada da töreni takip eden üyelerin “Şampiyon Cim-Bom” tezahüratları yapması Cim-Bom’un motivasyonunun en büyük göstergesiydi.

Bu tablonun teknik kadroyu da çok sevindirdiği ve mutlu ettiği belirtildi. Başkan Mustafa Cengiz ile beraber yöneticilerin de bulunduğu buluşmada, 1905 GSYİAD üyeleri ile birlikte kongre üyeleri de Florya’da yer alırken, sarı-kırmızılıların camia olarak birlik, beraberliğinin en büyük göstergesiydi.

Üyelerle sohbet eden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da şampiyonluk konusundaki umutlarını net şekilde aktardı. Albayrak, “Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Zorluklara, ekonomik olarak yaşadığımız bunca şeye rağmen bunu başaracağız” dedi.

Galatasaray’ın yakaladığı hava ile mutlu sona ulaşacağını belirten sarı-kırmızılı üyeler ise, “Bizler taraftarız. Bugün yönetim-futbolcu-taraftar birlikteliğini yaşıyoruz. İşte bu motivasyon kalan 5 haftada bizi mutlu sona ulaştıracaktır” yorumunu yaptı.

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