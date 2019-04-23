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Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague play off’ta üçüncü maç…
Euroleague

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague play off’ta üçüncü maç…

Zalgiris Fenerbahçe Euroleague play off serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor. İlk iki maç sonucunda 1-1 devam eden beraberliği bozacak olan üçüncü maçta temsilcimiz Fenerbahçe favori olarak çıkıyor. Zalgiris Kaunas Fenerbahçe canlı izle...

23 Nisan 2019 19:16

Euroleague’de play off heyecanı Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ile sürüyor. Aralarında oynadıkları iki maçta bir kez kazanan Fenerbahçe, diğer maçta ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Turnuvada şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli ekip Litvanya’da kazanarak tekrar avantajlı konuma geçmenin hesabını yapıyor. İşte, Zalgiris Kaunas Fenerbahçe canlı izle bağlantısı…

ZALGİRİS FENERBAHÇE CANLI İZLE 

ZALGİRİS FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Play Off üçüncü maçında Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. 23 Nisan Salı günü saat 20.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

SERİDE 1-1 EŞİTLİK

İstanbul’da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs’ta İspanya’nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final’e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya’da oynanacak.

Son güncelleme 19:16 | 23 Nisan 2019
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2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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