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Yunus Mallı’nın yeni teknik direktörü belli oldu!
Almanya Bundesliga

Yunus Mallı’nın yeni teknik direktörü belli oldu!

Bundesliga'da Yunus Mallı'nın forma giydiği Wolfsburg'u yeni sezonda Glasner çalıştıracak.

23 Nisan 2019 18:33

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’un teknik direktörlüğünü, 2019-2020 sezonundan itibaren Oliver Glasner yapacak.

Milli futbolcu Yunus Mallı’nın da forma giydiği Wolfsburg’un yönetimi, sezon bitiminde görevden ayrılacağı mart ayında duyurulan teknik direktör Bruno Labbadia’nın yerine Oliver Glasner ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Glasner, 2014 yazında başladığı teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Ried ve LASK Linz kulüplerini çalıştırdı.

Son güncelleme 18:33 | 23 Nisan 2019
Bundesliga woflsburg Yunus Malli
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