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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 23 Nisan 2019 07:22

Yarışta ben de varım dedi!

BEŞIKTAŞ zorlu Sivasspor deplasmanında eksik kadrosuna rağmen aldığı galibiyeti hak edecek bir futbol oynadı. Özellikle Dorukhan, Ljajic ve Atiba'dan oluşan orta sahanın üst düzey performansı galibiyeti getiren en önemli unsurdu. Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüne katkı veren bir başka isim ise sağ kanadı parselleyen Gökhan Gönül'dü. Beşiktaş'ın son dönemde attığı gollere yaptığı katkı sebebiyle Gökhan'ı ayrıca tebrik etmek gerekir. Ljajic, Atiba ve Gökhan'ın üstün performansının yanında maalesef Lens'in ortaya koyduğu verimsiz futbol Beşiktaş'ı olumsuz yönde etkiledi. Sahada ne yaptığını bilmeyen Lens, Beşiktaş'ın hücum anlamında etkili olması gereken pozisyonları kaybetmesini yol açtı. Burak her zamanki gibi çok çalışkandı. Adeta kendi pozisyonlarını kendisi üretti. Gol vuruşlarındaki başarısı ile 3 puanın alınmasında aslan payı kesinlikle Burak'ın. Bu arada Sivasspor kalecisinin şansı maçın bu skorla sonuçlanmasını sağladı. Beşiktaş'ın pas yüzdesi çok iyi, oyunun yönünü çok iyi değiştiriyorlar. Orta sahada çok iyi baskı ve pres yaparak rakibi oynatmıyorlar. Ama rakip kontratak yaptığı zaman ters kademelerdeki başarısızlıklarına mutlaka çare bulmalılar. Beşiktaş'ın maalesef defansı eski gücünde değil. Mirin'in kötü oluşu ve sol bekte Adriano ile Caner'in olmayışı Beşiktaş'ın defansında çok büyük zafiyet yaratıyor. Beşiktaş çok zor bir deplasmanda Şenol hocanın yapmış olduğu doğru hamleler ve hocalık tecrübesiyle 3 puanı aldı.

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30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
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30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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