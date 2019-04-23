Tottenham ecel terledi dökdü! Eriksen 88’de hayat verdi…

Premier Lig’de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, Brighton karşısında son dakikada Eriksen’in golüyle 1-0 kazandı ve son 3 maça avantajlı girdi.

Sahasındaki mücadelenin tamamında rakip kaleyi baskı altında tutan ve gol arayan Tottenham, bir türlü aradığı golü bulamadı. Ancak 89. dakikada sahneye çıkan Eriksen nefis bir şutla takımına 1-0’lık galibiyeti getiren isim oldu.

Bu arada Vincent Janssen, 80. dakikada Lucas Moura’nın yerine oyuna girdi ve 611 gün sonra Tottenham formasıyla bir lig maçına çıktı.

Tottenham böylece 70 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Brighton ise 34 puanda kaldı.