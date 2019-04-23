SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yedi yaşından beri maça gidiyorum…

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından Samandıra’ya yaptığı ziyaret hakkında konuştu. Daha önce de birçok kez gittiği Samandıra’ya bu kez özellikle gitmek istediğinin altını çizen Ali Koç “Yedi yaşından beri maça gidiyorum. Alanyaspor’un ikinci yarısında gördüğüm futbolu ilk defa görüyorum. Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir şekilde yenildiğimiz için Samandıra’ya gittim” dedi.

Ali Koç, toplantı ile ilgili detayları anlatmazken “Sezon iyi gitmiyor ve en mahcup olduğum da bu çocuklar… İnşallah önümüzdeki sezon bu çocukların arzularını, beklentilerini yerine getireceğiz. Benim Samandıra’ya gitmem olağan dışı bir durum değil, ilk defa gitmiyorum! Alanya maçındaki futbolu ilk defa gördüm ve bu konuda arkadaşlarla görüştüm. Sezonu iyi bir şekilde kapatmalıyız, bu şekilde giderse tarihe kötü anlamda geçeceğimizi kendilerine ilettim. Hocamızla da dertleştik ama gazetelerde yazıldığı gibi ültimatom verdiğim falan yok, benim tarzım değil. Zamanı geldiği zaman zaten konuşulur” ifadelerini kullandı.