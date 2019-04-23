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Son dakika! Beşiktaş’a Garry Medel şoku… Sezonu kapattı
Beşiktaş

Son dakika! Beşiktaş’a Garry Medel şoku… Sezonu kapattı

Beşiktaş'ta Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Garry Medel'den kötü haber geldi. Yapılan kontrollerinin ardından sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen Şilili'nin sezonu kapattığı öğrenildi.

23 Nisan 2019 20:34

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’a Medel’den kötü haber geldi….

Mücadelenin 46.dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Necip Uysal’a bırakan Medel’in bugün yapılan kontollerinde sezonu kapattığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen Şilili’nin tedavisi en az 4 hafta sürecek ve yıldız oyuncu ligde kalan haftalarda forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA: Futbol Takımımızın dün D.G. Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Gary Medel'in yapılan muayene ve bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ ayak bileği dış yan bağında ( ATFL) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Son güncelleme 20:37 | 23 Nisan 2019
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