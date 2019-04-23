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Sivas’ta gerginlik! Kafasına çakmak isabet eden Burak Yılmaz yere yığıldı
Beşiktaş

Sivas’ta gerginlik! Kafasına çakmak isabet eden Burak Yılmaz yere yığıldı

Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçında tribünlerle gerginlik yaşayan Burak Yılmaz kafasına isabet eden cisim nedeniyle yere yığıldı. Taraftarlara 'birazdan görüşürüz' diyen Burak, galibiyet golünü attı.

23 Nisan 2019 07:15

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında Burak Yılmaz ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.

1-1 biten ilk yarı sonunda çıkış tüneline doğru giden Burak Yılmaz’a tribünler ‘Hırsız Burak’ diye bağırdı. Kısa süreli yaşanan söz atışmasından sonra Burak tribünlere karşılık ‘birazdan görüşürüz’ diyerek söylendi.

Bu sırada tribünlerden atılan bir çakmak Burak’ın kafasına isabet etti. Atılan cisim nedeniyle yere yığılan Burak teknik heyetin müdahalesiyle soyunma odasına götürüldü. Ciddi bir yaralanması olmadığı görülen yıldız golcü ikinci yarıda sahaya çıktı.

28 METREDEN 90 KM HIZLA VURDU, GALİBİYETİ GETİRDİ!

87.dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz müthiş bir frikik golüne imza attı. 28 metreden saatte 90 km hızla uzak köşeye çok şık bir vuruş yapan Burak’ın harika golü galibiyeti Beşiktaş’a getirdi.

14 Nisan 2019 Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum Beşiktaş Kulübü`nün eski yöneticisi Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağıyla ilgili konuştu. Her şeyin doğru zamanda yapılması gerektiğini söyleyen Çebi, Tabii ki bir gün yeniden yönetici ya da başkan olmak gibi bir arzum var. Ancak şu anda puan farkı 8`e indi ve birlik olup yönetime destek olma zamanı diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:15 | 23 Nisan 2019
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