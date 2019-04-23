Shane Long Premier Lig tarihine geçti! 7 saniyede en hızlı gol

İngiltere Premier Ligi erteleme maçında Watford, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Southampton 7. saniyede Shane Long’un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibi öne geçiren Shane Long bu golle Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

Premier Lig tarihinin en hızlı golleri sıralamasında 9 saniye ile rekoru elinde bulunduran Ledley King’i geçen Shane Long ilk sıraya yerleşti ve tarihe geçti.

Premier Lig tarihinin en hızlı golleri:

1 – Shane Long – (7.69 saniye)

2- Ledley King – 9.82 saniye

3- Alan Shearer – 10.52 saniye

4- Christian Eriksen (10.54 saniye)