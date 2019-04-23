Obradovic: Beşinci maç yokmuş gibi kazanmamız lazım

THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’ı mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken maçın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu.

Obradovic, Zalgiris Kaunas maçının ardından şu sözleri kullandı;

‘KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK’

”Bir kez daha karakterimizi gösterdik. Ofansif ve defansif anlamda akıllıca oynamamız gerekiyordu, biz de bunu yaptık. Bu bir play-off serisi ve burada 2-1’i yakaladık.”

‘MÜTHİŞ SAVUNMA YAPTIK’

”Bugün yüzdemiz çok kötüydü. Farklı bir maç oynamamız gerekti. Müthiş savunma yaptık. Zalgiris, 4 gün önce İstanbul’da oynanan maçta attığı kadar şut attı. İstanbul’da %70, bugün %40 attılar. 5. maç yokmuş gibi düşünüp bir sonraki maçı da kazanmamız lazım. Avantajımız olduğu kesin.”