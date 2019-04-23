MAÇ SONUCU | Chelsea Burnley 2-2

Premier Lig’in 35. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Burnley’yi konuk etti.

Konuk takım, 8. dakikada Jeff Hendrick’in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 12. dakikada N’Golo Kante ve 14. dakikada Gonzalo Higuain’in attığı gollerle cevap veren Chelsea, 2-1 üstünlük yakaladı. Burnley, Ashley Barnes’ın 24. dakikada bulduğu golle durumu 2-2’ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Chelsea, bu beraberliğin ardından 67 puana yükselse de maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı ve ilk 4 yarışında rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Konuk ekip ise 40 puana yükseldi ve 15. sırada yer almaya devam etti.

Maviler, Premier Lig’de ilk 4 yarışına 28 Nisan günü Manchester United’a karşı deplasmanda oynayacağı maç ile devam edecek.