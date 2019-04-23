SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İktidar medyası yazdı savcılık soruşturma başlattı!
MAÇ SONUCU | Chelsea Burnley 2-2
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Chelsea Burnley 2-2

Chelsea evinde konuk ettiği Burnley ile 2-2 berabere kalarak ilk 4 yarışında büyük yara aldı.

23 Nisan 2019 00:53

Premier Lig’in 35. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Burnley’yi konuk etti.

Konuk takım, 8. dakikada Jeff Hendrick’in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 12. dakikada N’Golo Kante ve 14. dakikada Gonzalo Higuain’in attığı gollerle cevap veren Chelsea, 2-1 üstünlük yakaladı. Burnley, Ashley Barnes’ın 24. dakikada bulduğu golle durumu 2-2’ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Chelsea, bu beraberliğin ardından 67 puana yükselse de maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı ve ilk 4 yarışında rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Konuk ekip ise 40 puana yükseldi ve 15. sırada yer almaya devam etti.

Maviler, Premier Lig’de ilk 4 yarışına 28 Nisan günü Manchester United’a karşı deplasmanda oynayacağı maç ile devam edecek.

Son güncelleme 00:53 | 23 Nisan 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR