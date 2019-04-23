SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Efes tarih yazdı! Fenerbahçe'den sonra...
Dünyadan Futbol

Liverpool’un efsane ismi Robbie Fowler hoca oldu

Eski İngiliz futbolcu Robbie Fowler, Avustralya kulübü Brisbane Roar'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

23 Nisan 2019 11:39

Liverpool Kulübünün unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Brisbane Roar’ın teknik direktörü oldu. Liverpool formasıyla 1990’lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Robbie Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.

Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Robbie Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Robbie Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland’ın Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Son güncelleme 11:48 | 23 Nisan 2019
liverpool robbie fowler
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
03/05/2019 - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR