Liverpool’un efsane ismi Robbie Fowler hoca oldu

Liverpool Kulübünün unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Brisbane Roar’ın teknik direktörü oldu. Liverpool formasıyla 1990’lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Robbie Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.

Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Robbie Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Robbie Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland’ın Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.