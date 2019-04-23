İstanbul Emniyetinden Ali Koç’a 1907 Jesti

Habip ATAM / Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir başkanlarının yazılarının yer aldığı kitapta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un pasaportuyla ilgili yazdığı anı dikkat çekti.

Ali Koç'un kaleme aldığı o anısı şöyle“2015 senesinde yurtdışındayken kaybolan pasaportumu yenilemek için başvurmuştum. Almak için de acele ediyordum çünkü acil bir seyahatim için vize almam gerekiyordu. Bekle bekle pasaport bir türlü gelmedi… Dayanmadık, “arayıp neden bu kadar gecikti” diye sorduğumuzda, görevli memur “Ali Başkan'a bu yakışır” diyerek pasaport numarasının sonunun 1907'ye gelmesini beklediğini iletti. Gerçekten de pasaportumun son 4 rakamı 1907 olarak teslim edildi. Çok mutlu oldum. Hiçbir zaman bir pasaportu çok seveceğim aklımın ucundan geçmezdi. 2025 senesine kadar geçerliliği var ama her seyahatimde kaşe vurulduğunda sayfaları bitecek diye çok üzülüyorum” Beşiktaş Başkanı Fikret Ormanı ise yazısında, Vodafone Park yakınında düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Polis Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikte tüm şehit ve gazileri andı.

Rıdvan Dilmen flaş açıklamalar! `İbre hala Başakşehir`den yana...` Rıdvan Dilmen, Sivasspor Beşiktaş maçının ardından NTV`de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, ``Fenerbahçe için desem ki liderin 32, Galatasaray`ın 29, Beşiktaş`ın 26 puan gerisinde. Amma atın ağabey, sallıyorsun derler`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku