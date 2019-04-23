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Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş iddia: Milan’dan ayrılacak işte yeni takımı…
İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş iddia: Milan’dan ayrılacak işte yeni takımı…

Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Beklentilerin altında kalan Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki sezon satılacağı yazıldı.

SKOR DIŞ HABER 23 Nisan 2019 13:50

İtalya Serie A takımlarından Milan’ın formasını terleten Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle takımdan gönderilecek isimler arasında olacağı iddia edildi. İtalyan  tuttomercatoweb kaynaklı haberde Hakan Çalhanoğlu’nun beklentilerin çok altında kaldığı ve 31 Serie A maçında sadece 1 gol atabildiği kaydedilirken, Milli futbolcunun Almanya’ya geri dönebileceği söylendi.

Hakan Çalhanoğlu’nun 2017 yazında 21 milyon Euro’ya transfer eden Milan’ın, benzer bir rakama yıldız futbolcuyu gönderebileceği yazıldı. Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig’in Hakan Çalhanoğlu’yu transfer etmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi.

Son güncelleme 13:50 | 23 Nisan 2019
Hakan Çalhanoğlu leipzig milan
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