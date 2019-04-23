SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Federer'in maçında 'Her şey çok güzel olacak' sesleri
Göztepe’ye çifte şok!
Göztepe

Göztepe’ye çifte şok!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17'nci sıraya gerileyen Göztepe'ye Medipol Başakşehir deplasmanı öncesi iki futbolcudan kötü haberler geldi. 

23 Nisan 2019 16:30

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe’de Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu’nun  cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin’de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi.

Agbenyenu’nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe’de Yasin ve Agbenyenu’nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat. Teknik direktör Tamer Tuna’nın Başakşehir karşısında Tayfur’u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi’ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan’ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı.

23 Nisan 2019 Süper Lig`de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışı kızıştı... Beşiktaş`ın Sivasspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. Şampiyonluk yarışı veren 3 takım adeta birbirinin ensesinde. Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş hem de Başakşehir`i yenmek zorunda. İşte şampiyonluk yolundaki ihtimaller... İlgili Haberi Oku

Göz-Göz’de 3 hafta önce taraftarlarla arbede yaşayan kanat Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk’ün ise affedilmesi beklenmiyor.

Son güncelleme 16:30 | 23 Nisan 2019
göztepe
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR