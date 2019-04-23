Göztepe’ye çifte şok!

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe’de Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu’nun cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin’de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi.

Agbenyenu’nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe’de Yasin ve Agbenyenu’nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat. Teknik direktör Tamer Tuna’nın Başakşehir karşısında Tayfur’u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi’ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan’ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı.

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