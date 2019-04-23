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Fenerbahçe’de 23 Nisan coşkusu
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de 23 Nisan coşkusu

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 23 Nisan Şenliği düzenledi. Saat 10.00'da başlayan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan 2019 14:12

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyona katılım yoğun oldu. Palyaçolar, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri ve sahne şovlarının yer aldığı eğlence dolu etkinlikte çocuklar özellikle çizgi film karakterlerine özel ilgi gösterdi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılarının ücretsiz olarak yararlandığı festivale diğer misafirler ise 10 TL katılım belediyle giriş yaptılar.

Son güncelleme 14:12 | 23 Nisan 2019
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