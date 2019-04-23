Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını potada paylaşacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ilk maçı yarın 20.00’de Ataşehir’deki Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş’ı 2-0’la geçen Fenerbahçe, derbide saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Ligi 6. sırada bitirerek play-off bileti alan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 2-0’la eleyen Galatasaray, saha avantajını elde etmek için mutlaka deplasmanda maç kazanması gerekecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

26 Nisan Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

29 Nisan Pazartesi:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Cumartesi: (Gerekirse)

15.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

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