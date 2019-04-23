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Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını potada paylaşacak
Kadınlar Basketbol Ligi

Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını potada paylaşacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

23 Nisan 2019 12:00

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ilk maçı yarın 20.00’de Ataşehir’deki Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş’ı 2-0’la geçen Fenerbahçe, derbide saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Ligi 6. sırada bitirerek play-off bileti alan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 2-0’la eleyen Galatasaray, saha avantajını elde etmek için mutlaka deplasmanda maç kazanması gerekecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

26 Nisan Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

29 Nisan Pazartesi:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Cumartesi: (Gerekirse)

15.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

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Son güncelleme 12:00 | 23 Nisan 2019
Fenerbahçe galatasaray Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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