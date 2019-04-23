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Fenerbahçe antrenmanında Johnson sürprizi
Fenerbahçe

Fenerbahçe antrenmanında Johnson sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

23 Nisan 2019 20:00

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan eski futbolculardan Samuel Johnson da sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret ederek antrenmanı takip edip, futbolcularla bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 20:00 | 23 Nisan 2019
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