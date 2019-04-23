Fenerbahçe antrenmanında Johnson sürprizi

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan eski futbolculardan Samuel Johnson da sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret ederek antrenmanı takip edip, futbolcularla bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.