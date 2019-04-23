Dev zirvede Ali Koç’tan futbolculara: ‘Ben çocuklara ne söyleyeceğim?’

Fenerbahçe’de 1-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası hareketlilik yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ve takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi yönetici Selahattin Baki ve Sportif Direktör Comolli'nin de yer aldığı toplantıda Başkan Koç tüm takıma kısa bir konuşma yaptı.

Oldukça üzgün ve durgun olan Ali Koç’un futbolcular ve teknik heyete yaptığı konuşmada; “Yarın 23 Nisan ve orada ben çocuklara hitap edeceğim. Ben onlara bu durumu nasıl anlatacağım, ben çocuklara ne söyleyeceğim? En çok onlar üzülüyor. Buna hakkımız yok. Şimdi sizden rica ediyorum, kalan 5 haftada bütün maçları kazanın ve bu sezonu böyle bitirelim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ERSUN YANAL ANTRENMANDA

Teknik direktör Ersun Yanal, Ali Koç ile yaptığı toplantının ardından antrenmana katıldı. Başkanla olan görüşmesinin bitmesiyle Yanal, ilk önce Alanya maçında oynadıkları için salonda yenileme çalışması yapan futbolcuların yanına gitti. Yanal, daha sonra sahadaki futbolcuların yanına giderek antrenmanın tamamında yer aldı.