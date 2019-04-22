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Yolda kalan taraftarların yardımına taraftar koştu!
Taraftar

Yolda kalan taraftarların yardımına taraftar koştu!

Alanya deplasmanı dönüşünde bindikleri otobüsün teker körüğü patlayan Fenerbahçeli taraftarlar yolda kaldı. Olası bir facianın eşiğinden dönen sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan organize olup topladıkları para ile yeni araç kiralayarak İstanbul’a dönüyor.

22 Nisan 2019 13:36

Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0'lık mağlubiyet alan Fenerbahçe'de taraftar deplasman dönüşü yolda kaldı. Alanya dönüşü bindikleri otobüsün teker körüğü arızalanan ve olası bir kaza faciasının eşiğinden dönen sarı-lacivertli taraftarlar, Bilecik'te yolda kaldı. Sosyal medyada, sarı-lacivertli taraftarların organize olup topladığı bin 800 TL ile yeni araç kiralayan Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul yolculuğuna yeni otobüsle devam etti.

Takıma mesaj yolladılar

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman dönüşü yaşadıkları bu çileli yolculuğu Fenerbahçeli futbolculara protesto ederek duyurmaya çalıştı. Taraftarlar, çektikleri fotoğrafların altlarına, “Aşkımız renklere, sizlere değil”, “Cefayı çeken biz, sefasını süren ruhsuz futbolcular”, “Bağıran biz, haykıran biz, deplasmanda yolda kalan biziz!”notlarını yazarak kulübün sosyal medya hesaplarını etiketlediler.

22 Nisan 2019 Çaykur Rizespor`dan flaş açıklama! `Bizim için VAR yok hükmünde` Spor Toto Süper Lig`de deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor`da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son dakikalarda aleyhlerine verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:36 | 22 Nisan 2019
Fenerbahçe taraftar
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