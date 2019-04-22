Yazık!

Bu sütunlardan yaza yaza yoruldum, önlem alması gereken yöneticiler yorulmadı!

“Pek çok kulüp kapısına kilit vurdu ya da vuracak” cümlesi, bir önceki köşeden. Bu ifadelerin üstünden ay geçmeden Galatasaray ve Beşiktaş'ın basketbol takımlarında para kaynaklı boykotlar yaşandı. Belediye kaynağı kesince Sakarya'nın yabancıları kaçtı. Yerliler de kaçtı maçlara ‘zorla' çıkarıldı; 60 fark yiyor! Banvit, son dönemin en iyi organizasyonunu kuran spor kulübünden desteğini çekti. Anadolu'da 12 DABO dışında çalışan antrenörlere hâlâ salon tahsis edilmiyor. Vs… Vs…

Basketbolda gerçekten zarar veren kişileri ve yaptıklarını temizleyeceklerine, doğruları söylemekten çekinmeyenlere kızıyorlar! Fenerbahçe ve yıllar sonra koca salonu ful dolduran Efes olmasa, kimse basketbol konuşmayacak.

Oysa… Futbol yerlerde sürünürken başta basketbol olmak üzere diğer branşların popülaritesi artmalıydı. ‘Futbol konuşulurken bizim yapıp yapmadıklarımız zaten gündem olmaz mantığıyla' bir şeyleri düzeltmemek için ısrarla çabalamak, özellikle ‘elit' basketbol camiasının hiçbir bireyine yakışmıyor.

Basketbolun sorunları yetmezmiş gibi o kadar yatırıma rağmen voleybol da patladı! 10 yıl sonra Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde takımımız yok. 3 yıl sonra Avrupa'da kupa da kazanamıyoruz.

Uluslararası alandaki en başarılı iki branşımızda bu yıl, sonu Tokyo 2020'de bitecek çok önemli sınavlar varken işler iyi gitmiyor.

Türkiye’nin ilk ve elde kalan tek büyük tenis organizasyonu olan İstanbul Cup da yıllar sonra ilk kez ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu kadar ‘sönük' başlıyor. YAZIK!

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