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İngiltere Premier Lig

Tottenham ve Aston Villa’nın eski yıldızı Darren Bent eşinin evini basmaktan tutuklandı

Tottenham ve Aston Villa'nın eski futbolcusu Darren Bent, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan aldattığı için kendisini terk eden eşinin evini bastığı ve kavga ettiği gerekçesiyle tutuklanarak gözaltına alındı.

SKOR DIŞ HABER 22 Nisan 2019 10:16

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Aston Villa ve Sunderland gibi takımlarda forma giymiş olan İngiltere Milli Takımı’nın eski futbolcularından Darren Bent, boşanma sürecindeki eşinin yaşadığı evde kavga çıkarmaktan dolayı gözaltına alındı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen sabahın altısında eski eşi Kirsty Maclaren’in evine zorla girmeye çalışan Darren Bent, hem uzaklaştırma kararını ihlal etmek hem de kavga çıkarmak suçlamasıyla karşı karşıya… Kirsty Maclaren, Darren Bent’i, kendisine aldığı nişan yüzüğünü çalmakla da suçladı.

Olay Darren Bent ve eşi Kirsty Maclaren’ın bir zamanlar birlikte yaşadıkları 2 milyon pound değerindeki evde yaşandı. Daha önce birçok kez aldatıldığı için Kirsty Maclaren tarafından terk edilen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Darren Bent, sabah altı sıralarında arabasıyla eski eşinin yaşadığı eve geldi. The Sun’da yer alan habere göre bahçede tanımadığı bir araba görünce çılgına dönen Darren Bent, eşinin başka bir adamla birlikte olduğunu düşündü.

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Kapıya dayanan ve zorla eve girmeye çalışan Darren Bent, eşi Kirsty Maclaren’ın karşı koyması ile karşılaştı. Tartışma nedeniyle çıkan gürültü sonrası komşular, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis memurları, Darren Bent’i gözaltına aldı. Kirsty Maclaren, eşi Darren Bent’in, evlenme teklifi yaptığı sırada kendisine satın aldığı nişan yüzüğünün kavga sonrası kaybolduğunu da polise bildirdi.

Kirsty Maclaren, yüzüğün kaybolmasından Darren Bent’in sorumlu olduğunu söyledi. Kirsty Maclaren, kaybolan yüzüğün fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan Darren Bent, uzaklaştırma kararını ihlal etmek, kavga çıkarmak ve hırsızlık suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Son güncelleme 10:16 | 22 Nisan 2019
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