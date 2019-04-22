Tekerlekli sandalye basketbolunda Türk takımları Avrupa sahnesinde

Türk takımları, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3’te mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Galatasaray ve TSK Rehabilitasyon Merkezi, Avrupa Ligi 1’de, İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Gazişehir Gaziantep ise Avrupa Ligi 3’te mücadele edecek.

Avrupa Ligi 1 Finalleri, 26-29 Nisan’da İngiltere’nin Sheffield kentinde, Avrupa Ligi 3 Finalleri ise 26-28 Nisan’da İspanya’nın Vigo kentinde düzenlenecek. Organizasyonlarda sekizer takım dörderli ikişer gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Organizasyonlarda oluşan gruplar şöyle:

Avrupa Ligi 1

A Grubu: Beşiktaş, Bidaideak Bilbao (İspanya), Köln 99ers (Almanya), Sheffield Steelers (İngiltere)

B Grubu: Galatasaray, TSK Rehabilitasyon Merkezi, BSR ACE Gran Canaria (İspanya), Le Cannet (Fransa)

Avrupa Ligi 3

A Grubu: 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Iberconsa Amfiv (İspanya), London Titans (İngiltere)

B Grubu: Gazişehir Gaziantep, Tel Aviv Beit Halochem (İsrail), ASD Handicap Sport (İtalya), RBB FlinkStones Graz (Avusturya) Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ertelendi Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi`nde normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Efes`i 29 Nisan Pazartesi günü ağırlayacak. İlgili Haberi Oku