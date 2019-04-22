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Tekerlekli sandalye basketbolunda Türk takımları Avrupa sahnesinde
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Tekerlekli sandalye basketbolunda Türk takımları Avrupa sahnesinde

Tekerlekli sandalye basketbolunda Türk takımları Avrupa sahnesinde yer alıyor. IWBF'nin düzenlediği Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3'te üçer Türk takımı parkeye çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray ve TSK Rehabilitasyon Merkezi, Avrupa Ligi 1'de, İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Gazişehir Gaziantep ise Avrupa Ligi 3'te mücadele edecek.

22 Nisan 2019 18:31

Türk takımları, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen Avrupa Ligi 1 ve Avrupa Ligi 3’te mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Galatasaray ve TSK Rehabilitasyon Merkezi, Avrupa Ligi 1’de, İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Gazişehir Gaziantep ise Avrupa Ligi 3’te mücadele edecek.

Avrupa Ligi 1 Finalleri, 26-29 Nisan’da İngiltere’nin Sheffield kentinde, Avrupa Ligi 3 Finalleri ise 26-28 Nisan’da İspanya’nın Vigo kentinde düzenlenecek. Organizasyonlarda sekizer takım dörderli ikişer gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Organizasyonlarda oluşan gruplar şöyle:

Avrupa Ligi 1

A Grubu: Beşiktaş, Bidaideak Bilbao (İspanya), Köln 99ers (Almanya), Sheffield Steelers (İngiltere)

B Grubu: Galatasaray, TSK Rehabilitasyon Merkezi, BSR ACE Gran Canaria (İspanya), Le Cannet (Fransa)

Avrupa Ligi 3

A Grubu: 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Iberconsa Amfiv (İspanya), London Titans (İngiltere)

B Grubu: Gazişehir Gaziantep, Tel Aviv Beit Halochem (İsrail), ASD Handicap Sport (İtalya), RBB FlinkStones Graz (Avusturya) 22 Nisan 2019 Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ertelendi Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi`nde normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Efes`i 29 Nisan Pazartesi günü ağırlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:31 | 22 Nisan 2019
Tekerlekli Sandalye Basketbol Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu
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30 15 53
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