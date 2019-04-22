Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Şampiyonluk yarışı kızıştı…

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasının kapanışında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Burak Yılmaz’ın son dakikalarda attığı frikik golüyle 3 puanın sahibi olan Beşiktaş’ın galibiyeti şampiyonluk yarışını da iyice kızıştırdı.

Haftayı galibiyetle kapatan siyah beyazlılar puanını 56 yaptı ve Galatasaray’ın 3 puan gerisinde Galatasaray’ın arkasında 3.sırada yer aldı. Lider Başakşehir’in puan kaybettiği haftada farkı 6’ya indirin Beşiktaş gelecek hafta İstanbul’da Ankaragücü’nü konuk edecek.

Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk hesapları iyice kızıştı. Beşiktaş’ın da şampiyonluk potasına girmesiyle nefes kesen maçlar oynanacak… İşte kalan maçlar ve zirve yarışındaki ihtimaller… GALATASARAY MAÇLARINI KAZANIRSA ŞAMPİYON!

Galatasaray kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar 33. haftada Medipol Başakşehir’i TT Arena’da konuk edecek. Fatih Terim’in öğrencileri ligin ilk yarısında berabere kaldıkları rakibini yenmesi ve diğer 4 maçını da kazanırsa şampiyon olacak.

SÜPER LİG’DE SON PUAN DURUMU

1- Başakşehir (62) 2- Galatasaray (59) 3- Beşiktaş (56) 4- Trabzonspor (52) 5- Alanyaspor (41)

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BEŞİKTAŞ TÜM MAÇLARINI KAZANIRSA…

Medipol Başakşehir’i yenerek zirve yarışına yeni soluk getiren Beşiktaş Sivas’ı da mağlup ederek zirveyle farkı 6 puana indirdi. Siyah-beyazlıların da önünde deplasmanda Galatasaray derbisi bulunuyor. Şenol Güneş’in öğrencileri, 5 maçını kazanması halinde Başakşehir’in puan kaybetmesi durumuna göre şampiyon da olabilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

GÖZTEPE

SİVASSPOR (D)

ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY (D)

ALANYASPOR

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Beşiktaş (E)

Rizespor (D)

Başakşehir (E)

Sivasspor (D)

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY (D)

ALANYASPOR

TRABZONSPOR (D)

KASIMPAŞA