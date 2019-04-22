SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Alanya Müftülüğü sosyal medya hesabından tepki çeken Josef Sural paylaşımı! Daha sonra başsağlığı dilendi
Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Şampiyonluk yarışı kızıştı…
Futbol

Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Şampiyonluk yarışı kızıştı…

Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. Şampiyonluk yarışı veren 3 takım adeta birbirinin ensesinde. Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş hem de Başakşehir'i yenmek zorunda. İşte şampiyonluk yolundaki ihtimaller...

22 Nisan 2019 23:29

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasının kapanışında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Burak Yılmaz’ın son dakikalarda attığı frikik golüyle 3 puanın sahibi olan Beşiktaş’ın galibiyeti şampiyonluk yarışını da iyice kızıştırdı.

Haftayı galibiyetle kapatan siyah beyazlılar puanını 56 yaptı ve Galatasaray’ın 3 puan gerisinde Galatasaray’ın arkasında 3.sırada yer aldı. Lider Başakşehir’in puan kaybettiği haftada farkı 6’ya indirin Beşiktaş gelecek hafta İstanbul’da Ankaragücü’nü konuk edecek.

Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk hesapları iyice kızıştı. Beşiktaş’ın da şampiyonluk potasına girmesiyle nefes kesen maçlar oynanacak… İşte kalan maçlar ve zirve yarışındaki ihtimaller… GALATASARAY MAÇLARINI KAZANIRSA ŞAMPİYON!

Galatasaray kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar 33. haftada Medipol Başakşehir’i TT Arena’da konuk edecek. Fatih Terim’in öğrencileri ligin ilk yarısında berabere kaldıkları rakibini yenmesi ve diğer 4 maçını da kazanırsa şampiyon olacak.

SÜPER LİG’DE SON PUAN DURUMU

1- Başakşehir (62) 2- Galatasaray (59) 3- Beşiktaş (56) 4- Trabzonspor (52) 5- Alanyaspor (41)

DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ TÜM MAÇLARINI KAZANIRSA…

Medipol Başakşehir’i yenerek zirve yarışına yeni soluk getiren Beşiktaş Sivas’ı da mağlup ederek zirveyle farkı 6 puana indirdi. Siyah-beyazlıların da önünde deplasmanda Galatasaray derbisi bulunuyor. Şenol Güneş’in öğrencileri, 5 maçını kazanması halinde Başakşehir’in puan kaybetmesi durumuna göre şampiyon da olabilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

GÖZTEPE

SİVASSPOR (D)

ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY (D)

ALANYASPOR

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Beşiktaş (E)

Rizespor (D)

Başakşehir (E)

Sivasspor (D)

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY (D)

ALANYASPOR

TRABZONSPOR (D)

KASIMPAŞA

Son güncelleme 23:29 | 22 Nisan 2019
Başakşehir beşiktaş galatasaray şampiyonluk
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
03/05/2019 - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR