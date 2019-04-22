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Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: ‘Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz’
Sivasspor

Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: ‘Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz’

Beşiktaş mağlubiyetini değerlendiren DG Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

22 Nisan 2019 23:27

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında DG Sivasspor evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamada bulunan DG Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün maçın gidişatı bizim düşündüğümüz gibi oldu. Takım olarak iyi bir savunma yapıp hızlı çıkışlarımız ile gol ve goller bulmayı düşünüyorduk ki bir tane atarak bunu gerçekleştirdik.

Maçın 2. yarısı Beşiktaş daha baskılı oynadı. Özellikle yan toplarda zorlandık. Her şeye rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti. Bir puanı da hak ettiler. Son bölümde biraz daha topa sahip olup en kötü ihtimalle berabere bitirmemiz gerekiyordu ama hakem arkadaşımız o kadar çok düdük çaldı ki. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda aynı mücadelemizi sürdürerek iyi bir sezon sonu geçirmeyi düşünüyoruz” dedi. 22 Nisan 2019 Rıdvan Dilmen: İbre hala Başakşehir`den yana... Rıdvan Dilmen, Sivasspor Beşiktaş maçının ardından NTV`de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, ``Fenerbahçe için desem ki liderin 32, Galatasaray`ın 29, Beşiktaş`ın 26 puan gerisinde. Amma atın ağabey, sallıyorsun derler`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:27 | 22 Nisan 2019
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