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Sivasspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? İşte Sivas BJK ilk 11’i…
Sivasspor

Sivasspor Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? İşte Sivas BJK ilk 11’i…

Sivasspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 29. hafta sonuyor. Son haftalarda alınan sonuçların ardından yeniden şampiyoluk yarışına dahil olan Beşiktaş deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçını kazanarak elini güçlendirmek istiyor. Peki, Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Nisan 2019 19:02

Sezon sonu yaklaştıkça heyecanın doruğa çıktığı Süper Lig’de Beşiktaş Sivasspor’a konuk oluyor. Ricardo Quaresma ve Caner Erkin’in forma giyemeyeceği maçta Beşiktaş Sivasspor’u yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak isteyen Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

SİVASSPOR: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, Ndinga, Rybalka, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz

BJK SİVAS 26. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Son güncelleme 19:02 | 22 Nisan 2019
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