Sivasspor Beşikaş özet! BJK Burak Yılmaz ile Sivas’ta güldü

Bitimine 5 hafta kalan Süper Lig’de Beşiktaş kritik öneme sahip Sivas deplasmanında 2-1 kazandı. Süper Lig 29. hafta kapanış maçında Beşiktaş 31’de Vida 1-0 öne geçti. 45’te Diabate kendi sahasından yaptığı inanılmaz koşuda Medel ve Lens’i geride bırakarak golü attı: 1-1. 87’de Burak Yılmaz muhteşem bir frikik golü ile skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol gelmeyince Beşiktaş Sivasspor maçı 2-1 sona erdi. Sivasspor Beşiktaş maçı özeti…

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ ÖZET

SİVAS’TA GERGİNLİK

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında Burak Yılmaz ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.

1-1 biten ilk yarı sonunda çıkış tüneline doğru giden Burak Yılmaz'a tribünler ‘Hırsız Burak' diye bağırdı. Kısa süreli yaşanan söz atışmasından sonra Burak tribünlere karşılık ‘birazdan görüşürüz' diyerek söylendi.

Bu sırada tribünlerden atılan bir çakmak Burak'ın kafasına isabet etti. Atılan cisim nedeniyle yere yığılan Burak teknik heyetin müdahalesiyle soyunma odasına götürüldü. Ciddi bir yaralanması olmadığı görülen yıldız golcü ikinci yarıda sahaya çıktı.