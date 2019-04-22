Şenol Güneş: ‘Mucizevi bir golle…’

Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Üç puan önemliydi. Böyle bir dönemde ihtiyacımız vardı. Kalite olarak rakipten üstündük. Sivasspor koşan bir takım, önde baskı yapmaya çalışıyorlar bir kontratak takımı. Haliyle oyun başta denk gözüküyordu ama bize döndü. Sol kanattan top getirmemiz zordu ama buna rağmen golü bulmayı başardık” dedi.

Oyunu irdelemeye devam eden Güneş, “Oyunun bize dönmesi gerekirken hakemle gereksiz didişmemiz nedeniyle oyun disiplinimiz bozuldu. Ve sonucunda golü yedik. 1-0’dan sonra oyuna tamamen hakim olacağımıza 5 dakikada rakibi oyuna soktuk. Daha farklı skor ve oyun bekliyordum. Gereksiz sinir pahalıya mal olabilirdi. Burak Yılmaz’ın mucizevi bir golüyle üç puan aldık. Daha iyi oynamalıydık” diye konuştu.

“Olumsuzluğu fazla olan ama sonucu iyi olan bir maçtı” diyen Güneş, şampiyonluk yarışı hakkında ise “Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmak istemiyorum. Biz maç maç bakarak önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Dolayısıyla zor bir maç oynayacağız. Geriye bakarak kaybettiklerimizi hatırlarsak hiçbir şeyi halledemeyiz. Dünü değil, bugünü yaşayalım” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 1-2 Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 29. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş, oldukça zorlandığı maçta deplasmanda Sivasspor`u 87`de Burak Yılmaz`ın frikik golüyle 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü! İlgili Haberi Oku