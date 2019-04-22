Rıdvan Dilmen: İbre hala Başakşehir’den yana…

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, ‘Beşiktaş bu galibiyetle devreye girdi ama ibre hala Başakşehir’den yana’ dedi. İşte Dilmen’in açıklamaları:

”BEŞİKTAŞ HAVLU ATMAK ÜZEREYKEN…’

”Her gole saygı duymak lazım. Burak Yılmaz şahane vuruş, özgüven ve takımına 3 puan kazandırdı. Beşiktaş aslında havlu atmak üzereyken Şenol Güneş milli takımla anlaştıktan sonra kafasının karışıklığı gitti. Şimdi daha rahat. Takımda herkesi yanılttı ve 5’te 5 yaptı.”

‘HİÇ HESAPTA OLMAYAN BEŞİKTAŞ…’

“Burak Yılmaz’ın golü 3 takımı üzdü. Hala ibre Başakşehir’den yana. Hiç hesapta olmayan Beşiktaş da devreye girdi. Hiç de kolay olmadı. Başakşehir maçında çok iyi geri dönüş yaptılar. Yorucu maçlar oynadı aslında ve buralara kadar geldi.”

‘DOĞRU OLAN BUYDU’

”Fikret Orman, 4 ay önce Burak ile anlaşmış ancak sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle endişe etmişlerdi. Sosyal medyayı dikkate almayarak doğru yaptılar. Taraftar da performansından sonra Burak’ı sahiplendi. Doğru olan buydu.”

‘AMMA SALLIYORSUN DERLER’

“Fenerbahçe için desem ki liderin 32, Galatasaray’ın 29, Beşiktaş’ın 26 puan gerisinde. Amma atın ağabey, sallıyorsun derler. Beşiktaş elini kolunu sallayarak mı kazandı? Efor sarf etti, mücade etti kazandı. Necip’i sen soldan 30 tane orta yapacak diye bekleme. Sen gel yama ol dedi o da görevini yaptı. Elinde altyapıdan başka oyuncu da yok. Medel çok kötü oynadı, sarı kart gördü hem de rakiple didişmeye başladı.”

‘SOSYAL MEDYADA ALGI OLUŞTURULDU’

“5’te 5’i sadece Beşiktaş yapmadı, Burak da yaptı. 5 maçta da gol atmış.Gözümüzü kapatalım, 4 ay öncesine dönelim. Burak mevzuları başlayınca Fikret Orman daha önce anlaşmış olmasına rağmen nabız yokladı. Sosyal medyada algı oluşturuldu ancak Beşiktaş doğru karar verdi.”

‘LJAJİC VARKEN NE İŞİ VAR DEDİLER’

“Duyar gibiyim. [Burak] topu aldığı anda Beşiktaşlı taraftarlar ‘Ljajic varken ne işin var’ dediler. Auta gitseydi saydıracaklardı. Her gole saygı duymak lazım. Bardağın dolu tarafı iyi vuruş. Ama kendime ait bir futbol felsefem var. Genelde pek baraj kurdurtmam. Barajı yaptırmasa kaleci ne olurdu? Tekrar söylüyorum, şahane vuruş ve özgüven.”

”Çok kıymetli bir 3 puan kazandırdı. Top çatala gitti sandım ben. En az yarım metre içeri gelmiş. Peki kaleci barajı nereye yaptırdı? Yakın direğe. Sen nerede duruyorsun? Ortada. Ortada durursan sağına gitse de soluna gitse de göremezsin. Diyelim ki olması gereken yerde durdu. Bence uçmadan çıkartırdı. Gerçek olan budur. Tabi saygı duyulacak bir gol attı.”

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