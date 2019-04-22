Ole Gunnar Solskjaer, şok mağlubiyetin ardından taraftarlardan özür diledi

Dün akşam Premier Lig’in 35. haftasında Everton evinde Manchester United’ı ağırladı. Maç Everton’un 4-0’lık ezici üstünlüğüyle sona erdi.

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Manchester United’ın 86. dakikaya kadar isabetli şut atamadığı maçta Everton’un gollerini 13. dakikada Richarlison, 28. dakikada Sigurdsson, 56. dakikada Digne ve 64. dakikada da Theo Walcott attı.

Moral bozan mağlubiyetin ardından Manchester United teknik direktörü Solskjaer açıklamalarda bulundu:

‘İlk düdükten itibaren her şey ters gitti. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Onlar bugün başlarını dik tutabilecek tek kişiler, çünkü bunu biz yapamayız’ dedi.

Açıklamalarına devam eden Solskjaer: ‘Bugün her açıdan yenildik fakat Everton’u yendiğimiz bir açı var – ki onları yendiğimizi söyleyemem- bizim mükemmel bir taraftar desteğimiz vardı ve ben onlardan ortaya koyduğumuz performanstan dolayı özür dilemek istiyorum’ ifadelerini kullandı.

Manchester United 24 Nisan Çarşamba günü Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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