Mersin’de futbolculardan yönetime tepki! Maçın ilk dakikasında…

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, 32’nci hafta mücadelesinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Tarsus Şehir Stadyumu’nda oynanan maçın başlama düdüğü ile birlikte orta yuvarlakta toplanan ev sahibi ekibin futbolcuları, 2 milyon TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile 1 dakika hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti. Bu sırada Fatih Karagümrüklü futbolcular da pas yaparak ev sahibi ekibin oyuna dönmesini bekledi.

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Tribündeki taraftarların alkışlayarak destek verdiği Tarsus İdmanyurdulu futbolcular daha protestolarına son verdi ve müsabaka normal seyriyle devam etti.