SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… AYM’den tutuklu gazeteciler kararı!
Spor Toto 2. Lig

Mersin’de futbolculardan yönetime tepki! Maçın ilk dakikasında…

Mersin'in TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'nun futbolcuları, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile dün oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti.

22 Nisan 2019 14:29

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, 32’nci hafta mücadelesinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Tarsus Şehir Stadyumu’nda oynanan maçın başlama düdüğü ile birlikte orta yuvarlakta toplanan ev sahibi ekibin futbolcuları, 2 milyon TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile 1 dakika hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti. Bu sırada Fatih Karagümrüklü futbolcular da pas yaparak ev sahibi ekibin oyuna dönmesini bekledi.

22 Nisan 2019 Lyon taraftarından Marcelo`ya sert tepki! Fransa Ligue 1`de oynanan Lyon-Angers maçının ardından Lyon forması giyen eski Beşiktaşlı Marcelo`ya taraftar tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Tribündeki taraftarların alkışlayarak destek verdiği Tarsus İdmanyurdulu futbolcular daha protestolarına son verdi ve müsabaka normal seyriyle devam etti.

Son güncelleme 14:29 | 22 Nisan 2019
karagümrük mersin spor toto 2.lig tarsus idman yurdu
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR