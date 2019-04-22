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Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini bozdu
Spor Toto 2. Lig

Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyet serisini bozdu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve şansını kaybettikten sonra Play-Off'u garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor'a mağlup olarak evinde 5 maç sonra kaybetti.

22 Nisan 2019 15:12

Son olarak 10 Şubat’ta evinde oynadığı maçta Etimesgut Belediyespor’a yenilen Manisa BŞB, daha sonra oynadığı 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Evinde 5 maç sonra mağlubiyet yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor karşısında bu sezon evinde ikinci kez sahadan puansız ayrıldı. Fethiye yenilgisine rağmen iç sahada topladığı 38 puanla grupta halen evinde en başarılı takım olan Manisa temsilcisi, kalan 2 haftada Play-Off biletini almaya çalışacak. Son 2 haftaya 56 puanla dördüncü sırada, rakiplerinden 4 puanlık avantajla giren Manisa BŞB, bu hafta Kahramanmaraş deplasmanına Play-Off’u garantilemek için çıkacak. 

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Son güncelleme 15:12 | 22 Nisan 2019
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