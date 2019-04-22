MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 7-1 Kardemir Karabükspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok, Kardemir Karademirspor’u 7-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 6-0 önde bitiren Balıkesirspor Baltok, 48’de Otoo ile skoru 7-0 yaptı. Skoru belirleyen golü 75’te Batuhan Kurt kaydetti: 7-1. Bu sonuçla Balıkesirspor haftayı 39 puanla 11. sırada noktaladı ve kritik bir üç puan elde etti. Daha önce üç puanı silinen Karabükspor ise galibiyetsiz ve 3 beraberlikle puansız bir şekilde son sırada ligin bitmesini bekliyor.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yakup Özhan, Engin Erdem, Hasan Hüseyin Tetik

Balıkesirspor Baltok: Vukovic (Dk. 51 Asil Kaan Eryılmaz), Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 60 Oğuzhan Çapar), Kethevoama, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan)

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz (Dk.58 Furkan Kaçar), Fatih Tultak (Dk. 81 Sezer Gündüz), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Doğukan Sabih Toksöz, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Arif Bostancı (Dk. 58 Ahmet Karadayı), Berk Kervankıran

Goller: Dk. 17, 39 ve 45 Beleck, Dk. 20 Kethevoama, Dk. 36 ve 48 Otoo, Dk. 45+1 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 75 Batuhan Kurt (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Doğukan Sabih Toksöz, 45 1 Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Nizamettin Çalışkan, Dk. 60 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok) Altay zirve mücadelelerinde başarısız oldu Spor Toto 1`inci Lig`de mücadele eden Altay, zirve mücadelesi veren rakipleriyle oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. İlgili Haberi Oku