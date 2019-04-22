Lyon taraftarından Marcelo’ya sert tepki!

Fransa Ligue 1’de oynanan Lyon-Angers maçından sonra taraftarlarla Marcelo’nun arasında geçen diyalog ortaya çıktı. Lyonlu taraftarlar, Angers karşısında alınan 2-1’lik galibiyete rağmen son son dönemdeki kötü sonuçlar sebebiyle oyuncuları protesto etti.

“SAYGI GÖSTERMİYORSUN!”

Taraftarlar ile Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo arasında ilginç diyalog yaşadı. Marcelo, “Ben bu forma ve sizin için oynuyorum” dedi. Marcelo’nun bu sözlerine ise taraftarlar, “Hayır! Sen giydiğin formaya ve bu kulübe saygı göstermiyorsun” şeklinde yanıt verdi.

Lyon, Angers maçı öncesinde Fransa Ligue 1’de üst üste 2 maçı kaybetmişti.