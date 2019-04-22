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Kylian Mbappe: ‘PSG’de kalıyorum’
Fransa Ligue 1

Kylian Mbappe: ‘PSG’de kalıyorum’

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, gelecek sezonda takımda kalacağını söyledi.

SKOR DIŞ HABER 22 Nisan 2019 13:08

Paris-Saint Germain’in yıldız forveti Kylian Mbappe gelecek sezonda da takımında forma giymeye devam edeceğini duyurdu.

Fransa Ligue 1'nin 33. haftasında PSG ile Monacco karşı karşıya geldi. Maçı 3-1′ lik skorla kazanan Paris-Saint Germain’de hat-trick yapmayı başaran Mbappe takımına galibiyeti getirdi. Lille’in gün içerisinde berabere kalmasıyla PSG, şampiyonluğunu ilan etti.

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Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’nın takımında istediği oyuncular arasında olan 20 yaşındaki yıldız isim bir yayın kuruluşuna takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mbappe: ‘ PSG’de kalıyorum. Zidane, Real Madrid’e döndüğü için onlar adına mutluyum. Maçlarını bir hayranları olarak izleyeceğim’ ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe yaptığı bu açıklama ile Zidane’nın planlarını altüst etti.

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Son güncelleme 13:20 | 22 Nisan 2019
Fransa Ligue 1 Kylian Mbappe Paris Saint Germain
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