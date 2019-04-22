Kylian Mbappe: ‘PSG’de kalıyorum’

Paris-Saint Germain’in yıldız forveti Kylian Mbappe gelecek sezonda da takımında forma giymeye devam edeceğini duyurdu.
Fransa Ligue 1'nin 33. haftasında PSG ile Monacco karşı karşıya geldi. Maçı 3-1′ lik skorla kazanan Paris-Saint Germain’de hat-trick yapmayı başaran Mbappe takımına galibiyeti getirdi. Lille’in gün içerisinde berabere kalmasıyla PSG, şampiyonluğunu ilan etti.
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’nın takımında istediği oyuncular arasında olan 20 yaşındaki yıldız isim bir yayın kuruluşuna takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mbappe: ‘ PSG’de kalıyorum. Zidane, Real Madrid’e döndüğü için onlar adına mutluyum. Maçlarını bir hayranları olarak izleyeceğim’ ifadelerini kullandı.
Kylian Mbappe yaptığı bu açıklama ile Zidane’nın planlarını altüst etti.