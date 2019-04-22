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İpek Öz’den erken veda
Diğer Sporlar

İpek Öz’den erken veda

TEB BNP Paribas İstanbul Cup ikinci eleme turunda Rumen Ana Bogdan'a 2-0 yenilen İpek Öz, ana tabloya kalamadı.

22 Nisan 2019 15:40

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda ikinci eleme turundaki maçını kaybeden Türk sporcu İpek Öz, ana tabloya kalamadı.

Esenyurt’taki Spor Toto Tennis Park’ta gerçekleştirilen organizasyonda İpek Öz, ana tabloya çıkmak için Rumen sporcu Ana Bogdan ile karşılaştı. Müsabakayı 6-0 ve 6-2’lik setlerle 2-0 kazanan Ana Bogdan ana tabloya yükselirken, İpek Öz ise turnuvaya veda etti.

İkinci eleme turunda rakiplerini yenen Rus sporcu Veronika Kudermetova ile Rumen tenisçi Irina Bara da ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Son güncelleme 15:40 | 22 Nisan 2019
ipek öz istanbul cup
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