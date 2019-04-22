Fenerbahçe kulübesinde isyan var

Sercan Hamzaoğlu / MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarındaki iyi ve mücadeleci futbola rağmen Ersun Yanal'ın oturtamadığı bir orta saha kurgusunu eleştiriyorduk.Topal-Tolgay ikilisi o bölge için hocanın düşündüğü ikili olarak sahaya çıkıyor, ama bu ikili tel tel dökülüyor. Özellikle Jailson- Zacj ile Oğuz Kağan gibi genç oyunculara yeterince şans vermemesi takım içi bir adaletsizlik durumu oluşturdu.

Maç sonları bazı oyuncularla karşılaşıp konuşuyoruz. “Neden şans bulamıyorsun?” dediğimde “biz de bunu bilmiyoruz.” cevabını alıyoruz. “Herkes her şeyi görüyor ve buna rağmen oynamıyoruz” diyorlar.

Konuya burdan devam edecek olursak. Hasan cezalı yerine İsmail oynuyor hem maç eksiği var hem de aşırı formsuz mental anlamda çöküş yaşıyor. İsla haftalardır dökülüyor ve çok düzensiz bir formu var. Ama o bölge için acaba Şener'i bu kadar gözden çıkarmak ne kadar doğruydu? Bu oyuncuların tamamının maaşlarını kulüp ödüyor.

İyi başlıyorlar bir anda değişiyorlar

En dikkati çeken ve en büyük kırıklığı oluşturan olay Tolgay Arslan ve Moses'in performansı.

Tolgay 3 ay oynamadan Fenerbahçe'ye geldi ve ilk 2-3 maç sahanın sahanın iyilerindendi. Sonra tel tel döküldü. Moses 6 ay oynamadı ama onunda ilk 2-3 maçı iyiydi. O da dökülüyor. Slimani sezon başı hiç bir otorite kötü bir transfer demedi. Çıktığı ilk maçlarda bakın yorumlara herkes beğendiğini yazdı. Sonra o da kayboldu. Benzia 2 maç üst üste ilk 11 de başladı ve sahanın iyilerinden di ama bir anda TFF kadrosuna yazılmadı. Fenerbahçe'de neler oluyor anlamak mümkün değil. Bu kadar oyuncuların değişiklik göstermeleri sadece futbol takımına ve hocalara bağlamak mümkün değil.

Taraftar ilk defa Yanal'ı eleştirdi

Son olarak Ersun Yanal'a Alanyaspor maçı sonrası hiç olmadığı kadar büyük bir eleştiri yapıldığını gördük. Taraftar ilk defa bu kadar isyan etti.

Ama Ersun Yanal'a “bir” konuda hak veriyorum. Tamamen kurmadığı bir takım ve psikolojisi bitik bir takımı teslim aldı. Elinde çok fazla alternatif bulunmuyordu. Maç için de gole katkı verecek bir oyuncusu yok. Soldado tek elindeki forvet. Slimani- Benzia- kadro dışı. Frey- Ayew'e bakıldığı zaman oyuna skora katkıları yok. Dün gece maçtan sonra yardımcılarıyla bir toplantı yaptı. Ve şu konuda hem fikir kılında. İdmanlardaki performans kesinlikle sahaya yansımıyor. Bütün hafta çalıştırdığım taktikler ve oyun kurgusunu sahaya yansımıyor. Neler oluyor ve ciddi bir durum dediklerini yakın çevresinden duydum. Bu konuyu başkana iletecek ve bir toplantı gerçekleşecek.

Kıssasan hisse, Yanal'ın gelecek sezon daha güçlü başlaması için kalan 5 haftada maksimum puanı toplayıp, formayı hak etmeyen isimlerden almak olmalı