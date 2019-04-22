Çaykur Rizespor’dan flaş açıklama! ‘Bizim için VAR yok hükmünde’

Şampiyonluk adayı karşısında galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Bakır, “Maç içerisinde oyun üstünlüğünün yanı sıra skor üstünlüğünü de yakaladık. Her şey istediğimiz gibi giderken korktuğumuz başımıza geldi. Medipol Başakşehir karşısında son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdık. Adeta 2 puanımız elimizden alındı.” dedi.

Bakır, ligin ikinci yarısında “düştü” gözüyle bakılan bir takımın yakaladığı çıkışa herkesin saygı duyması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

“Biz ligin ilk yarısında işler kötü giderken fazla sesimizi çıkaramadık. Aldığımız kötü sonuçlarda hatalarımızın payı olduğunu biliyorduk ama ikinci yarıda aleyhimize yapılan hatalar ilk beş yarışında işlerimizi zorlaştırıyor. Fenerbahçe maçında futbol tarihinde örneği görülmemiş bir ofsayt pozisyonunda rakibimize penaltı verilerek 3-2 kaybettik. Özellikle son üç haftada oynadığımız Beşiktaş maçında VAR çizgisi arızalandı. Tam maça ortak olmuşken kalemizde ofsayt olan 2 gol gördük. Ardından Göztepe maçında 2 penaltımız göz göre göre verilmedi. Oyuncularımız cezalı duruma düştü. Bu hafta oynadığımız Medipol Başakşehir maçında Awaziem’in rakip oyuncunun müdahalesi ile düştüğü görünen pozisyonda maçın hakemi VAR’a gitme gereği duymadı. Son anlarda ise benzer pozisyonda penaltı kararı verilmesi mümkün olmayacağını düşündüğümüz bir müdahalede aleyhimize karar çıktı. Sadece son üç hafta incelendiğinde bizim için VAR’ın yok hükmünde olduğu açıkça görünecektir. Teknolojiden şikayetçi değiliz, teknolojiyi kullanan kişilere karşı güven duygumuz gittikçe yok oluyor.”

Takımların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini belirten Bakır, “Camialar şampiyonluk, Avrupa ve ligde kalma yarışı veriyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek herkes mücadelesinin karşılığını hak ettiği kadar alacak. Hiçbir takıma yanlış yapılsın istemiyoruz. Bize yapılan hatalardan da hiç kimsenin kendisine pay çıkarmasını istemiyoruz. Kalan beş maçta adil bir anlayış ile yolumuza devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin kalan 5 maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma umudunu taze tutmak olduğuna dikkati çekerek, bunun için ligin son haftasında son dakikaya kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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