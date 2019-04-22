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Burak Yılmaz: Yakın köşeye vuracağımı sandı tuzağa düştü
Beşiktaş

Burak Yılmaz: Yakın köşeye vuracağımı sandı tuzağa düştü

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı olan Burak Yılmaz maç sonu attığı şık frikik golünü anlattı.

22 Nisan 2019 22:34

Sivasspor deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, 87.dakikada attığı galibiyeti getiren golüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 28 metreden çok şık bir frikik golüne imza atan Burak, Sivasspor kalecisi Tolgahan’a teşekkür ederken, tecrübeli kalecinin tuzağa düştüğünü söyledi. İşte Burak Yılmaz’ın açıklamaları:

‘YAKIN KÖŞEYE VURACAĞIMI SANDI…’

”Herkese çok teşekkür ederim ama Tolgahan’a ayrı teşekkür ediyorum kaybedince tebrik etmeyi de biliyor aslan gibi bir kardeşimiz. Hocamız frikiklerde beni ve Adem’i yazıyor. Tolgahan’a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı. Çok emindi oraya vuracağımdan 2 kişi o tarafa koydu barajda. Topu görmediği için uzak köşeye vurmak istedim. Tuzağa düştü diyelim kardeşim. Bugünün en güzel hareketi Tolgahan’ın beni tebrik etmeseydi” 22 Nisan 2019 'Birazdan görüşürüz' dedi 28 metreden attı! Sivas'ta gerginlik... Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçında tribünlerle gerginlik yaşayan Burak Yılmaz kafasına isabet eden cisim nedeniyle yere yığıldı. Taraftarlara `birazdan görüşürüz` diyen Burak, galibiyet golünü attı. İlgili Haberi Oku

‘GOL OLACAĞINA İNANMIŞTIM’

“Böyle şeyler söylemek istemiyorum, ukalalık gibi oluyor ama golden önce çok konsantre oldum, gol olacağına çok inanmıştım. Takım olarak yükselen bir grafiğimiz var. Artık takım olduk diyebiliriz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Ben atıyorum, Beşiktaş kazanıyor diye bir şey yok. Bazen ben atmıyorum, başkaları atıyor. Biz bir takımız, goller bana nasip oluyor. İnşallah böyle devam eder.”

‘ÜST TARAF ÇOK KARIŞTI’

Ufak bir ışık varsa, bu ışığın peşinde gidiyoruz. Bugün kazanıp lidere yaklaşmak istiyorduk. Çok karıştı üst taraf, biz sadece kazanmak istiyoruz.”

Son güncelleme 22:34 | 22 Nisan 2019
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