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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’ı bekleyen tehlike!
Galatasaray

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’ı bekleyen tehlike!

Spor Toto Süper Lig'i 29. haftasında Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutlarını arttıran Galatasaray, Konyaspor'un ardından Beşiktaş ile derbide karşılaşacak. Ligin kaderini etkileyen derbi öncesi Galatasaray'a 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

22 Nisan 2019 11:20

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile aradaki farkı 3 puana indiren Galatasaray, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma geldi. Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray bu maçı kazanarak hat yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray’da 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Konyaspor maçında Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes veya Emre Taşdemir kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Özellikle Belhanda’nın sınırda olması teknik direktör Fatih Terim’i tedirgin ederken tecrübeli hocanın, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyaracağı ifade edildi.

21 Nisan 2019 Abdullah Avcı: Hiç kimseden bir beklentimiz yok Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, “Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi ama hala 3 puan öndeyiz” dedi. Avcı, Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak`ın sözlerine de cevap verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:21 | 22 Nisan 2019
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Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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