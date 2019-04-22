Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’ı bekleyen tehlike!

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile aradaki farkı 3 puana indiren Galatasaray, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma geldi. Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray bu maçı kazanarak hat yapmadan yoluna devam etmek istiyor.
Konyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray’da 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Konyaspor maçında Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes veya Emre Taşdemir kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Özellikle Belhanda’nın sınırda olması teknik direktör Fatih Terim’i tedirgin ederken tecrübeli hocanın, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyaracağı ifade edildi.