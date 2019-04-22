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Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe

Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı

Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği ve 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu.

22 Nisan 2019 08:24

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuğu Fenerbahçe'yi üstün bir oyunun ardından 1-0'lık skorla mağlup ederken Akdeniz temsilcisi müsabakanın ardından resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında üstün oyununa “Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz” ifadesiyle vurgu yaptı ve deneyimli kaleci Haydar Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

22 Nisan 2019 Fenerbahçe Alanyaspor maçını spor yazarları yorumladı Spor yazarları, Fenerbahçe`nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor`a yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi,. İlgili Haberi Oku

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Son güncelleme 08:24 | 22 Nisan 2019
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe
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