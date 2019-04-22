Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuğu Fenerbahçe'yi üstün bir oyunun ardından 1-0'lık skorla mağlup ederken Akdeniz temsilcisi müsabakanın ardından resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında üstün oyununa “Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz” ifadesiyle vurgu yaptı ve deneyimli kaleci Haydar Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

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Sosyal medyada gündem olan paylaşıma bazı taraftarlar tepki gösterdi.