Arsenal ve Chelsea Nicolas Pepe için yarışa girdi

The Sun’ın haberine göre, Lille’de forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe için dev takımlar karşı karşıya gelecek.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Bayern Munich oyuncuyu takımlarında görmek için transfer yarışına girdi. Le10 Sports ise Liverpool yönetiminin, transfer için oyuncu ile temas içerisinde olduğunu yazdı. Pepe, Fransa Ligue 1’de çıktığı 33 maçta 19 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Takımının geçen hafta Paris-Saint Germain’i 5-1 mağlup ettiği maçta ise bir gol ve iki asist yaptı.

Başarılı ismi görmek isteyen dev takımlar, oyuncu için büyük bir yarışın içerisinde olacak.

Kylian Mbappe: `PSG`de kalıyorum` PSG`nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, gelecek sezonda takımda kalacağını söyledi. İlgili Haberi Oku