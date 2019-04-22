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Altay zirve mücadelelerinde başarısız oldu
TFF 1.Lig

Altay zirve mücadelelerinde başarısız oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Altay, zirve mücadelesi veren rakipleriyle oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

22 Nisan 2019 12:11

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Hatayspor’la 1-1 berabere kalarak üst üste 4’üncü beraberliğini alan Altay, zirve mücadelesi veren rakiplerine diş geçiremedi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın 20’inci haftada göreve gelmesiyle ilk olarak İstanbulspor’la 1-1 berabere kalan, ardından üst üste Adanaspor (D), Boluspor, Giresunspor (D) ve Balıkesirspor’u mağlup ederek 4’te 4 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra üst sıralarda yer alan rakipleriyle oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi zirve yarışı veren Gençlerbirliği’ne deplasmanda 1-0 yenilirken, dış sahada Abalı Denizlispor’la 3-3, Adana Demirspor’la 2-2, iç sahada Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor’la 1-1 berabere kaldı.

Son 6 maçta sadece ligden haftalar önce düşen Karabükspor’u mağlup eden Altay, 6 haftada 11 puan kaybederek Play-Off yarışında havlu attı. Son 4 haftaya ilk 6’nın 9 puan gerisinde 10. sırada giren 41 puanlı Altay, bu hafta oynayacağı Altınordu derbisinin ardından Eskişehirspor, Osmanlıspor (D) ve Birevim Elazığspor’la karşı karşıya gelecek. Hatayspor beraberliği sonrası oyuncularını tebrik eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, “Telafisi olmayan 2 puan kaybettik. 4 haftadır ilk 6’da yer alan takımlarla oynadık. Hepsini kazanabilirdik. Oyuncularım üst düzey özveri gösterdiler. Çok mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Hatayspor maçında 3 penaltımız verilmedi” dedi.

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Son güncelleme 12:11 | 22 Nisan 2019
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